Lucas Passerini hizo donación a hospital argentino

CIUDAD DE MÉXICO.- Gracias a una publicación hecha por Lucila Vit, pareja sentimental de Lucas Passerini, se pudo conocer que el futbolista del Cruz Azul protagonizó una acción totalmente humana al apoyar económicamente a un hospital de su país natal, Argentina.

El delantero de la Máquina donó poco más de 3 mil dólares a la Asociación Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel, quien necesitaba equipar su sala de monitoreo de la unidad de terapia intensiva del recinto.

«Si bien no me sorprende que lo hayas hecho, un ejemplo a seguir. Ni a mí me lo contó; eso demuestra lo grande que sos», publicó Vit en un mensaje a través de sus redes sociales.

Passerini ha jugado cuatro partidos en el presente Clausura 2020. Apenas suma 33 minutos y no ha podido estrenarse como goleador.

