Lucely Chalá y su narrativa de lo sufrido a cargo de Renato Ibarra

CIUDAD DE MÉXICO, México. Pasan los días y la problemática se agravia para Renato Ibarra. El futbolista no ha sido perdonado por su esposa, Lucely, y hasta el momento se mantiene internado en el Reclusorio Norte, a la espera de que su caso llegue a un final.

La semana pasada existían muchas dudas acerca de lo que en realidad había pasado entre este matrimonio que ya se encontraba fracturado, pero el pasado viernes 6 de marzo, Lucely, testificó ante la Fiscalía de la Justicia de la CDMX y reveló lo que verdaderamente ocurrió en aquella noche.

El inicio de la problemática

Los problemas maritales tuvieron comienzo el 28 de febrero del presente año. Ese día, Chalá le notificó a Ibarra su intención de separarse. La reacción del futbolista no fue comprensiva y de manera violenta la corrió de la casa y pidió auxilio a su padre que se encuentra en Ecuador para ayudarlo a sacar de su vida a Lucely, quien se encontraba con algunas semanas de embarazo.

Tras esta amenaza, la mujer llamó a su hermana, Karen, para que viajara a México y la cuidara respecto a su embarazo que es denominado como “de alto riesgo”. Una vez llegada Karen a suelo azteca, los problemas e intensificaron y Renato (en condiciones de ebriedad), llegó a su casa e insultó a ambas bajo la línea “A la ching…, me tiene harto me tienen hasta la ver…”, rompiendo inclusive un jarrón que se encontraba en el hogar.

El día del arresto

Al día siguiente, la familia de Renato Ibarra aterrizó en México y el 5 de marzo, fecha en que se suscitó el problema mayor. Al llegar a su casa, el futbolista gritó: «A mí no me digas nada, ve tú y díselos a ellos, a mí no estés diciendo ni verg..», esto después de que Lucely le pidió calmar a sus familiares, quienes se encontraban insultándola.

Fue ahí en donde Ana Karen, hermana de la principal afectada, comenzó a grabar la escena y al ver esto, la hermana de Renato le propinó una cachetada que originó que el pleito tomara niveles más altos.

«Mi concubino me toma de mi cabello y me da jalones tratando de evitar que me defendiera, por lo que somos acorralados en el vestidor mientras que nos gritaban: ‘¿Por qué no salen si non tan valientes? Están picadas con el dinero. Las vamos a golpear’”, confesó Lucely.

"ME TOMA de MI CABELLO y ME DA DE JALONES…"

Son palabras de la esposa de @RenatoIbarraM

La mujer relató ante la @FiscaliaCDMX cómo fue la agresión q sufrió, y cómo tuvo q OCULTARSE en el vestidor de su casa. Su relato completo, este martes en https://t.co/ErSP3Kvj37 pic.twitter.com/cWwWVOEZ6K — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 10, 2020

Los insultos no pararon ahí, pues Renato Ibarra habría llamado a Lucely y a Karen unas «Hijas de pu… mantenidas».

Según el periodista, Carlos Jiménez, Renato Ibarra y sus familiares habrían insultado, arañado y golpeado en el rostro a Lucely, todo esto bajo el supuesto grito de “Me vale ver…, péguenles, no me importa si hay un muerto, péguenles” que el jugador del América externó.

"ME VALE VERG… PÉGUENLES NO ME IMPORTA si HAY UN MUERTO"

Así gritaba el jugador del @ClubAmerica @RenatoIbarraM mientras sus familiares golpeaban a su esposa embarazada, y a su cuñada… La declaración de Lucely, ante @FiscaliaCDMX este martes en https://t.co/ErSP3Kvj37 pic.twitter.com/Zvm0OC7BYD — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 10, 2020

Al día de hoy el escándalo se mantiene vivo y las declaratorias continúan. Renato Ibarra es imputado por Violencia Familiar, Tentativa de Aborto y Tentativa de Feminicidio. El futbolista ha visto como dos abogados abandonan su caso y todo apunta a que estaría perdiendo el mismo, lo que podría llevarlo a enfrentar años de prisión.

Cargando...