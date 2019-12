Luis León llega al Atlético de San Luis

Con Guillermo Vázquez como entrenador, ha comenzado la planeación del Atlético de San Luis rumbo al Clausura 2020. Hace unos minutos, el club potosino hizo oficial la llegada de Luis Fernando León, zaguero central ecuatoriano, proveniente del Independiente del Valle.

A pesar de haber negociado con el Club Tigres, León especificó que no pudo llegar a un acuerdo con los Felinos, además, le dio su lugar al proyecto del Atlético, el cual lo sedujo desde la primer conversación que entabló.

“Hubo conversaciones con mi representante (con Tigres), no se llegó a un acuerdo, pero me llamó mucho la atención Atlético de San Luis por su gente, su trayectoria, su proyecto hacia el futuro. Me siento con muchas ganas”, aseveró el sudamericano a su llegada a México.

León habló de que tanto conoce a la Liga MX y al propio San Luis, club que querrá limpiar su imagen tras los escándalos protagonizados en este Apertura 2019.

“La Liga MX es muy competitiva, creo que en el mundo es una de las que mayor aporta jugadores. San Luis a pesar de tener poco en Primera División se ha sabido mantener. Me siento muy contento de venir acá y esperemos que todo sea positivo”, confesó.

El futbolista llega a México con la insignia de haber sido Campeón de la Copa Sudamericana con el Independiente de su país, con quien estuvo desde el año 2010.