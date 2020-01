‘Macías pudo haber ido a Cruz Azul’: José Luis Higuera

Cuando se anunció que José Juan Macías se iba a préstamo al Club León durante todo el 2019, mucha afición de Chivas cayó en un lapsus de incredulidad, pues sabían de las condiciones como atacante que posee el tapatío, quien además no veía muchos minutos con el Rebaño.

Al final de todo, Macías regresó a Guadalajara luego de un año de ensueño en el Bajío y la sonrisa regresó a los fanáticos rojiblancos, quienes criticaron a José Luis Higuera, exdirector deportivo de las Chivas, a quien señalaron como responsable de ese préstamo incomprensible, para ellos.

Higuera no se quedó callado y respondió a las críticas expuestas en Twitter, declarando que esa decisión no recayó en él y que además, León no fue único interesado, pues por ahí rondaba también la Máquina Celeste.

«No fue mi decisión, (hubo) varios involucrados; sobre todo, los responsables deportivos. Yo apoyé la propuesta. Lo de Zacatepec nunca fue verdad, eso sí te lo digo. Inclusive pudo haber ido a Cruz Azul, pero no confirmó en el tiempo que le correspondía«, escribió el controvertido personaje.

Macías llegó a La Fiera en el Clausura 2019 bajo un préstamo con opción a compra. El futbolista fue el mejor goleador mexicano de dicho torneo y volvió a cumplir en el pasado Apertura 2019, sin embargo, León no pudo adquirir su carta correspondiente a 15 millones de dólares y lo regresó al Rebaño, en donde ya se prepara para el arranque del Clausura 2020.