Mallorca pregunta por Diego Lainez

La continuidad de Diego Lainez con el Betis en una incógnita. A pesar de haber tenido un buen cierre de primera vuelta en LaLiga, la opción de ser prestado no es descabellado en la cúpula verdiblanca, quien lo adquirió hace un año bajo el estandarte de ser considerado como el tercer jugador más caro en su historia (14 millones de euros).

Por la ventana se asomó un interesado: el Mallorca. Según el Diario de Sevilla, los rojinegros estarían planeando llevar al canterano americanista a sus filas, esto mediante un préstamo por lo que resta de la temporada.

El Mallorca se encuentra en zona de descenso, actualmente ocupa el lugar número 17 de 20 posibles, por lo que buscaría en Lainez a un enlace entre su media cancha y su ataque, a sabiendas que el mexicano también posee buena cantidad de gol en sus botines.

No obstante, el deseo de Lainez es seguir en el Real Betis y picar piedra para no defraudar a esa institución que pagó una exorbitante cantidad de dinero por un talento a futuro que en todo un año entero no ha podido hacerse de un lugar en el once inicial, ni de Quique Setién, ni ahora de Joan Francesc Ferrer.