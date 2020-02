Mandan carta de inconformidad a Álvaro Morales

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Después de sus constantes críticas al equipo de las Chivas y sobre todo a Uriel Antuna, el periodista de ESPN, Álvaro Morales, recibió una carta vía redes sociales, la cual no tiene firma, pero que sí describe su inconformidad con el comunicador, quien ya recibió el escrito.

Por principio de cuentas, el aficionado destacó la buena labor de Morales como narrador de futbol, en donde es objetivo y “no cae en ofensas”, pero las opiniones cambiaron cuando destacaron a su persona en las mesas de análisis o comentarios en redes sociales.

Carta de un aficionado. Totalmente de acuerdo pic.twitter.com/pXkvgLiRj6 — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) February 18, 2020

“Como crítico frente a un micrófono y una audiencia deberías ser responsable y ético, sin hacer show (si buscas eso, vete a otro tipo de programas), entiendo que, forzosamente quieras generar un personaje, que al final, termina siendo insípido, y molesto”, se puede leer en una parte de la carta.

El autor del escrito no dejó pasar el tema de Uriel Antuna y aseguró que lo que Morales hizo durante las últimas horas fue demasiado, tanto que hasta cruzó la línea de respeto.

“Lo que hiciste el fin de semana respecto a Uriel Antuna, es cruzar líneas de respeto, sí, Uriel ha tenido malos, muy malos días, créelo, estoy seguro que él lo sabe y la afición ya se lo reprochó también, no hace falta que venga ‘un personaje’, por no decirte ‘bufón’, a reventarlo y pedir su retiro, tu Álvaro, eres un ‘comunicador’ que juega a hacer un personaje que, cobardemente genera odio, en un país donde lo último que necesitamos es generar más odio, ya no estás en la escuelita para jugar al ‘bullying’”, se lee en el comunicado.

Al final, el aficionado le pidió al ‘Brujo’ que dejara de burlarse de equipos, futbolistas o aficionados y que eso lo dejara en manos de los mismos seguidores, quienes afirmó, no tienen la responsabilidad de portar un micrófono.

“La ‘carilla’ o burlas, déjalas para los aficionados, nosotros no tenernos la responsabilidad que implica un micrófono, tú dedícate a analizar, criticar con ética y objetividad, seguro si hacer eso serás un mejor profesionista y una mejor persona, emite tus puntos de vista, nadie te limita, solo hazlos con responsabilidad, sabiendo que eres un comunicador, no un payaso”, terminó.

Horas más tarde, en el programa ESPN am, Álvaro Morales se dijo no haber leído la carta y procedió a romperla en dos pedazos.

