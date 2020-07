Marca Guido Rodríguez su primer gol en Europa

ESPAÑA.- Por fin una buena para Guido Rodríguez. El pivote argentino anotó su primer gol con el Real Betis y en el futbol europeo esta miércoles, en el partido de la jornada 35 de LaLiga ante el Osasuna.

Estaba por correr el minuto 4 del encuentro, cuando en un tiro de esquina prefabricado el balón llegó hasta el área chica rival, en donde apareció Guido, solo y su alma para poner el primer tanto del partido y adelantar al cuadro dirigido por Alexis Trujillo.

Quitándose presión. Guido Rodríguez marcó su primer gol en España. Mandó a guardar el balón a las redes del Osasuna con un cabezazo dentro del área chica.pic.twitter.com/q37vdA8Ww0 — Luis Garza (@l_garza21) July 8, 2020

La efusividad en el festejo del exjugador del América no se hizo esperar, pues aunado a que no había anotado desde su llegada al cuadro sevillano, las críticas de la afición hacia su trabajo se hacían cada vez más intensas, pues consideraban que hasta el momento, su labor dentro de la cancha no correspondía con el desembolse económico que la directiva hizo por él cuando militaba en la Liga MX.

El Betis está totalmente alejado de puestos europeos, pero tratará de conseguir la mayor cantidad de puntos para terminar la temporada 2019-2020 de la manera más decorosa posible.

