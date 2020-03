Marcelo Barovero desconoce su futuro con Rayados

MONTERREY, México.- Todo indica que estamos presenciando los últimos meses de Marcelo Barovero como guardameta de los Rayados del Monterrey. Ambas partes siguen sin tocar temas referentes a una extensión laboral y este martes, el argentino lo reveló, aclarando que no ha habido avances al respecto.

“Termino contrato a mitad de año y no se ha avanzado, no ha habido conversaciones, pero bueno, la decisión la tomaré seguramente cuando termine el semestre y viendo de las posibilidad que haya sobre la mesa. Ceo que no es momento para tirar lo individual sobe la mesa, lo más importante es que salgamos de esta situación, cerremos el semestre y salgamos con un título”, declaro Barovero en rueda de prensa ofrecida desde El Barrial.

https://twitter.com/Rayados/status/1234858713493585920

En cuanto a temas futbolísticos, el portero aceptó que en Rayados existe una desconfianza notoria, cosa que a su vez afecta al momento de saltar a la cancha en búsqueda del resultado, en este caso, de su primera victoria en Liga del presente 2020.

“Cuando te invade la desconfianza o esa racha, se transforma en un camino largo, como ahora de ocho fechas, considero que las últimas cuatro o cinco presentaciones fueron al nivel que está buscando el entrenador, pero bueno, esto es así, todo esto te lleva a la desconfianza y es muy difícil trabajarlo para poder salir, pero acá estamos para poner la cara y salir de estas situaciones, creo que lo podemos hacer, ya lo hemos hecho en otro momentos”, sostuvo”.

El futuro de Marcelo Barovero es incierto y más aún porque Hugo González, con presente en Necaxa, renovó contrato con La Pandilla por cinco años más, esto el pasado mes de diciembre; su regreso a tierras regias está programado para el próximo Apertura 2020.

Cargando...