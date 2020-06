Marco Fabián se despidió del Al-Sadd

QATAR.- La aventura del mexicano Marco Fabián en el Al-Sadd de Xavi Hernández ha concluido. A través de un video publicado por el conjunto asiático, se pudo ver al volante azteca despidiéndose de sus compañeros y de todo el cuerpo técnico.

“Quiero decirles gracias a todos, y sí, quería pasar más tiempo con ustedes, con el staff, pero lo disfruté, sé que el peor momento para todos con el coronavirus, pero como dice Xavi, los conozco a todos, son jugadores muy buenos, pero lo más importante es cómo son como personas, así que estoy muy feliz de haber compartido un poco con ustedes y… esto es futbol”, dijo Fabián en frente de todo el grupo.

Thank you for your time with us @MarcoFabian_10 🤍🖤

¡Gracias Marco! ⚫️⚪️

Everyone at #AlSadd wishes you all the best 💪 pic.twitter.com/UyZrxgaESw

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) June 30, 2020