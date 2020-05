‘Matan’ a Rey Mysterio en redes sociales

ESTADOS UNIDOS.- WWE volvió a sorprendernos con un PPV, ahora fue en Money In The Bank, un evento cuyos eventos estelares fueron realizados desde las oficinas centrales de la empresa en Connecticut.

Ahí tuvo participación Mysterio, quien tuvo que batallar contra sus oponentes: AJ Styles, Daniel Bryan, Aleister Black, Baron Corbin y Otis por el maletín dinero en el banco que da la oportunidad a su dueño de tener una lucha por cualquier título de la WWE por todo un año.

Cuando los participantes se encontraban en la cima de la torre administrativa, Mysterio sufrió un increíble ataque por parte del Rey Corbin, quien lo arrojó desde las alturas, en algo que dejó boquiabierto a más de un televidente.

Las risas no faltaron en redes sociales, en donde ironizaron la caída de Rey Mysterio, a quien dieron por muerto.

La lucha fue grabada en semanas anteriores. Rey se encuentra bien, además en las fotografías que te mostramos a continuación se puede ver que existe una estructura a pocos metros del precipicio que logró atrapar el cuerpo del mexicoamericano y de Aleister Black.

Look closely. WWE’s own camera shot of the roof top of their headquarters gave away how they did the scene during the #MITB match where Baron Corbin threw Rey Mysterio and Aleister Black off the top of the roof. pic.twitter.com/yD4VTDlvW0

— Brad Shepard (@TheBradShepard) May 11, 2020