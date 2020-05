Matías Almeyda rechazó a Rayados en dos ocasiones

ESTADOS UNIDOS.- Si algo queda claro es que Matías Almeyda es un hombre de futbol comprometido con su trabajo y fiel a los contratos que firma. Eso lo puede corroborar el San José Earthquakes, quien lo contrató a inicios del 2019 sabiendo que sería uno de los hombres más solicitados por lo menos en la Liga MX, en donde dejo un grato sabor de boca dirigiendo a Chivas.

En una charla con el medio argentino, ‘Pelota Querida’, Almeyda contó la búsqueda que los Rayados hicieron por él cuando despidieron a Diego Alonso. La oferta era sumamente jugosa, pero el exRiver decidió quedarse en California y cumplir con su contrato y con la palabra que le había dado a sus superiores.

“Fue la segunda vez que no pude ir (a Rayados). La verdad es que tengo un contrato acá y por ahí es un gran equipo, de verdad, con hermosas instalaciones, con un gran estadio y sabía que jugaría el Mundial de Clubes, pero yo dirijo a jugadores y ellos están comprometidos conmigo, yo me comprometo con ellos, hay dirigentes a los que he dado la palabra, a veces cuando nos echan nos duele y está mal cuando los técnicos se van así”, relató Almeyda.

A pesar de decirles que no a los regios, Almeyda se comportó agradecido con La Pandilla y con su gente, a quien reconoció el esfuerzo hecho por ficharlo.

“No es mi estilo ese, soy un agradecido con esa gente con la que tuve posibilidades de hablar y obviamente la propuesta era muy linda, pero bueno, muchas veces no se puede todo lo que uno desea en ese momento”, finalizó.

Después de recibir el ‘no’ del extécnico de Guadalajara, Monterrey decidió regresar a Antonio Mohamed, con quien había ofrecido campañas muy buenas en donde solo hacía falta el título de Liga, pendiente que lograron el pasado mes de diciembre.

