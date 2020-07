Matías Kranevitter presumió tener excelente relación con Celso Ortiz

MONTERREY.- Los Rayados siguen preparándose para el regreso del futbol mexicano en su Torneo Guard1anes 2020. Al interior del plantel, la competencia es férrea, sobre todo en el mediocampo, en donde hay varios especialistas de zona que intentarán quedarse con el puesto titular.

Esta mañana en rueda de prensa, Matías Kranevitter habló de su competidor directo, Celso Ortiz, quien acarrea varios años como titular en la contención de La Pandilla. El argentino disipó especulaciones y aseguró que su relación con el guaraní es perfecta, más aún porque en los entrenamientos se les ha visto jugando juntos, uno más adelantado que otro.

“La verdad es que estamos todo el día juntos (Celso y yo), si te digo otra cosa te miento, es una persona muy humilde que representa mucho a Rayados. Que ha jugado en un alto nivel en los últimos años. El entrenado va a decidir de la manera y la forma que vamos a jugar. Uno siempre da el máximo y ojalá que lleguemos de la mejor manera y estemos bien para lo que viene”, dijo Kranevitter en rueda de prensa virtual.

🎙 | “Estoy para defender la camiseta de Rayados, vine con muchas ganas de hacer esta pretemporada.” Matías Kranevitter#ComentarioRayado 🗣#75AñosRayados 🔵⚪ pic.twitter.com/fIUQTxpVMO — Rayados (desde 🏡) (@Rayados) July 3, 2020

Asimismo, ‘El Colo’ se dijo sentirse en mejores condiciones que cuando llegó de cara al Clausura 2020, sobre todo porque ahora está haciendo una pretemporada, cosa que no hizo a inicios de año.

“Estuve mucho tiempo parado, llegué en enero y tuve que hacer una pretemporada nueva, después me lesione a los cinco minutos en Copa. Pasaron cosas que no me hicieron sentir cómodo y ahora me estoy sintiendo mucho mejor. Compartido una pretemporada con los chicos es muy agradable, me estoy uniendo al grupo y sintiendo cada día mejor y creo que eso en la cancha después se va a ver”, aseguró.

Por último, el exZenit declaró que este torneo entrante será una nueva oportunidad para Rayados, quien buscará reivindicarse por la mala actuación en el Clausura 2020.

“Lo veo como una oportunidad mueva de demostrar lo que somos como equipo, plantel, profesionales. Tenemos que dejar en lo más alto a Rayados y competir y tratar de dejarlo de ser más arriba, tenemos que ser protagonista el equipo que viene, sin duda”, finalizó.

🏃🏻‍♂ | ¡Seguimos! 👟⚽ Todo el esfuerzo y ganas de ser mejores en cada sesión 🔥#PretemporadaRayada#75AñosRayados💙⚪ pic.twitter.com/AyHR476Zwu — Rayados (desde 🏡) (@Rayados) July 3, 2020

