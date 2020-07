Mauro Quiragra contemplaría hipotético llamado del Tricolor

SAN LUIS POTOSÍ.- El delantero Mauro Quiroga ha sido uno de los elementos que mayor capacidad goleadora ha demostrado en el futbol mexicano durante los últimos torneos. Su gran paso en Necaxa lo llevó al Atlético de San Luis, convirtiéndose así en uno de los fichajes ‘bomba’ del verano dentro de la Liga MX.

Ante la escasez de delanteros mexicanos en los últimos años, muchos han asegurado que Quiroga tiene las cualidades para, en un futuro, defender los colores de la Selección, cosa que el sudamericano no descartó.

“La realidad no es una decisión fácil, elegir jugar para México. Uno sueña con defender con la playera de tu país, desde chico. Pero no es una decisión fácil. Sería una gran posibilidad, estar en la Selección Mexicana. Obviamente, si apareciera la posibilidad, la verdad sí me lo plantearía. Estoy muy cómodo en México, aquí encontramos nuestro lugar”, dijo el ariete para ESPN.

‘El Comandante’ también explicó sus metas en San Luis, club con el cual buscará jugar una Gran Final.

“Con Necaxa quedamos poco de jugar una final. Esa espina la traigo clavada hoy. Individualmente, me tocó el título de goleo, eso es lo que sueña un delantero. No me conformo, estoy con la misma hambre de hacer bien las cosas”, destacó.

Jugados 29 compromisos con la elástica del Necaxa, Quiroga sumó 18 goles totales, lo que le hizo ganarse el cariño del aficionado rojiblanco que lamentó su temprana salida de la institución hidrocálida.

