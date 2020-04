‘Me encantaría regresar a Newell’s’: Nahuel Guzmán

MONTERREY.- Consolidado como uno de los mejores porteros de la Liga MX, Nahuel Guzmán, en entrevista para TNT, afirmó que tanto él como su familia se sienten cómodos en la Sultana del Norte, pero con la intención de algún día poder regresar a su tierra y poder volver a vestir la playera del Newell’s Old Boys.

«Como digo siempre, es como algo personal. Me encantaría volver a Newell’s, pero mi mujer por ahora no quiere saber nada porque hoy tenemos la posibilidad de estar bien acá (México). Y todavía me quedan tres años más acá», confesó ‘El ´Patón’.

Guzmán dejó en claro que todo eso se debe a un “capricho” que no está en sus manos, pero el deseo nadie se lo va a quitar.

«Yo tengo algo personal que es cumplir 100 partidos (con Newell’s). Tal vez es un capricho, pero he vivido mi infancia y mi adolescencia en Newell’s y tuve la posibilidad de conseguir cosas. Son pocos los jugadores que pudieron salir campeón en Newell’s. Entiendo que es muy difícil volver ahora. No imposible, pero sí difícil. Aparte Alan Aguerre la está rompiendo», agregó el arquero de 34 años.

Nahuel es bien recordado en La Lepra, club con quien tuvo la oportunidad de coronarse Campeón de la Superliga en el 2013, cuando el equipo era dirigido por Gerardo Martino.

Nahuel Guzmán tiene una meta por cumplir, misma que está totalmente fuera del Club Tigres y de la Liga MX.

