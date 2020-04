‘Me sentí traicionado en Tigres’: Alan Pulido

ESTADOS UNIDOS.- El resentimiento de Alan Pulido hacia el Club Tigres continúa. A través de una entrevista hecha por ESPN, el delantero mexicano dio su versión de los hechos que se suscitaron hace ya un largo tiempo, cuando quiso salir de Nuevo León para buscar nuevas metas en Europa, cosa que no fue bien vista por los regios.

«Al principio, siempre hay miedo de saber qué va a pasar, hubo circunstancias que me dieron señales de que ésa era la decisión a tomar (ir a Europa); lo digo de buena manera, me sentí traicionado por el hecho de amar ese equipo, ahí crecí, debuté, logré cosas importantes y que me dieran la espalda de esa manera, me dolió demasiado», señaló el jugador del Sporting Kansas City.

Pulido continúo desglosando su historia a tal grado de acusar a Tigres de estar en su contra y buscar todas las variantes posibles para que no abandonara a la institución.

«Muchas veces sabes que es más eso, el poder de decir ‘un chamaco de 22 años no nos va a ganar’. Hubo negociaciones en las que ofrecieron buen dinero a Tigres por mi libertad, al final, era más el deseo de decir ‘no vas a poder más’, que decir vamos a perder dinero, era marcar ese pacto y decir tenemos un prestigio y un poder», terminó.

El exChiva Rayada cumplió su sueño y a pesar de no dejar una huella importante, dio chispazos de talento en el futbol griego con el Olimpiacos y el Levadiakos.

