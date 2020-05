Medios internacionales hablan de los contagios en Santos Laguna

TORREÓN.- La noticia que confirmó a ocho jugadores del Club Santos como infectados por coronavirus ya traspasó fronteras. Algunos medios de mucha relevancia ya se enteraron del acontecimiento y la sirvieron a sus lectores.

Medios como beIN Sports en Estados Unidos; Globoesporte de Brasil; Sputnik en Rusia; ZEE News y Latestly en la India; Wotspup en Nigeria; The National Sports en Emiratos Árabes Unidos y CNA Asia en Singapur ya pusieron al alcance de su público la noticia que estremeció a la Comarca.

Este acontecimiento hace frenar en seco las ideas de la Liga MX en reanudar el Clausura 2020, mismo que todavía podría volverse a jugar siempre y cuando el Gobierno de México le dé luz verde a las autoridades de nuestro balompié.

