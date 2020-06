Menor de edad acusó a Austin Theory de acoso sexual

ESTADOS UNIDOS.- Los escándalos ligados al famoso Speaking Out que ha retumbado los pasillos de WWE parecen no tener fin. Un nuevo involucrado ha salido a la luz, se trata de Austin Theory, actual Superestrella de Raw.

Según el testimonio de una niña de 15 años de edad, en el 2018, logró tener una pequeña convivencia con Theory, quien en aquel entonces contaba con 20 años. Las imágenes compartidas por la adolescente muestran como el discípulo de Seth Rollins le pidió su cuenta de Snapchat, una vez que fue mencionado en una fotografía de Instagram.

Fue en la cuenta del ‘fantasmita’ en donde Theory habría realizado propuestas incómodas, en donde destaca la solicitud de fotografías íntimas.

«Después de un show un par de semanas después, empezó a enviarme mensajes, algunos bastante asquerosos. Le dije que solamente tenía 13 años y que era una gran fan, intentando desviar la atención de la conversación, me dijo que dejara de guardar los mensajes y que tendríamos un secreto», confesó la afectada.

