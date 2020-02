Mexicanos tundieron a Toni Kroos por comentario burlón

Cuando alguien se mete con un mexicano, está condenado a meterse con todo el País. Eso fue lo que le pasó a Toni Kroos, mediocampista del Real Madrid que se llevó miles de críticas y burlas tras un desafortunado comentario en su cuenta de Twitter.

Todo se derivó cuando un usuario le preguntó al futbolista sobre su documental y la fecha de estreno para México a través de Amazon Prime. Kroos contestó lo siguiente: “No creo que haya Amazon Prime en México. Todas las opciones aquí”, seguido de un link al respecto.

I dont think there is Amazon prime in mexico. All options here: https://t.co/TFrMC96nXk https://t.co/IEhKLgEjZs

A partir de ahí, una gran cantidad de mexicanos le respondieron a Toni, haciéndole saber que en México sí hay Amazon Prime y también jugadores como Hirving Lozano, quien fue el encargado de darle a México aquella inolvidable victoria sobre Alemania en la Copa del Mundo 2018, en donde Kroos tuvo participación y fue opacado por el gran desempeño de otro mexicano, como lo es Héctor Herrera.

Yes, We have. Actually you can find this lovely Picture there called “How to lose a world cup in 10 days”. 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/KddqARnq6D

