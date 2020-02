México vs Brasil; frustrado por tema de televisoras

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Una vez más, el tema de los derechos de transmisión ha entorpecido la oportunidad para que la Selección Mexicana de Futbol le haga frente en partidos amistosos a rivales de primera categoría.

En esta ocasión, de acuerdo con la columna ‘Toque Filtrado’ de Mediotiempo, el Tricolor y la Verdeamarela no llegaron a un acuerdo debido a que la televisora encargada de transmitir a la pentacampeona del mundo (BeIN Sports) decidió no ceder sus derechos de transmisión a Televisa, empresa dueña de los derechos de la Selección Mexicana.

El plan de la FMF era presentarle a Gerardo Martino a un rival de mucha calidad para arrancar a tambor batiente las acciones de este 2020. Al no concretarse, en su lugar llegaron la Selección de Colombia en mayo (aun no confirmado) y antes, en marzo, la República Checa y Grecia (confirmados), equipos que si bien es cierto ocupan lugares decorosos en el Ranking FIFA, no han dejado de ser selecciones “de segunda línea”, como las consideró el ‘Tata’.

Hace algunos años pasó una situación similar, cuando el Tricolor ya tenía pláticas avanzadas con la Selección de Inglaterra, misma que fue echada para atrás por una condicionante allegada a las televisoras.

