‘Mi amigo Alatorre se equivocó’: AMLO

MÉXICO.- Luego del escándalo protagonizado por Javier Alatorre en el noticiero de Hechos, en donde tachó a Hugo López-Gatell de dar información irrelevante a propósito del COVID-19, apareció el presidente de México y externó su punto de vista.

López Obrador afirmó que el periodista se equivocó en su declaración, sin embargo, negó que exista la alternativa de ejecutar “linchamiento político” hacia personas que no compartan los ideales de su mandato.

Seguidores del Presidente: AMLO habla bonito de Javier Alatorre y no cree que recibió la orden de Salinas Pliego. Esto queda entre amigos y ustedes tendrán que callar otra vez. Qué triste. Lo que hizo TV Azteca es hasta para retirar su concesión. Pero ustedes ya estarán mansos. pic.twitter.com/yU3nxtQJZx — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) April 18, 2020

«Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre, anoche que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, creo que fue una actitud no bien pensada porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error como cometemos errores todos, además hizo uso de su libertad, cada quien puede expresarse, no debe de haber linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista e inclusive que pueda decir algo en estos momentos difíciles que afecte a la colectividad, incluso que pueda ser hasta dañino para los seres humanos», dijo el mandamás de Morena.

Además, el presidente defendió al Subsecretario de Salud, a quien catalogó como una personalidad que representa a uno de los sectores más importantes de la salud.

«(López-Gatell) nos representa, a mí me representa, yo me siento respetado por él, yo, mi familia. Considero que todo los mexicanos debemos hacerle casos a los especialistas», terminó.

Cargando...