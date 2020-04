‘Mi ciclo en Rayados terminó’: José María Basanta

MONTERREY.- El final de José María Basanta con la casaca de los Rayados se acerca cada vez más. Su contrato termina este verano y difícilmente lo renovará, pues con anterioridad ha mencionado que tiene un deseo de regresar a la Superliga de Argentina, en donde pondrá punto final a su ciclo como futbolista profesional.

Anoche en Fox Sports Radio, el zaguero volvió a dar declaraciones al respecto y confirmó que su etapa con La Pandilla ha terminado, siendo un total de dos ocasiones las que tuvo la oportunidad de jugar para dicha institución.

“Sí, creo que el ciclo acá culminó. He dado todo lo que tenía. La verdad, del 2008 hasta ahora he crecido muchísimo como persona. El club enseña valores increíbles que a uno le van quedando, tanto como persona, como en lo profesional. Me voy dejando todo”, dijo el argentino.

“Mi idea, cuando llegué, era que mi nombre quedara en la historia, plasmado en el club. A lo largo de estos años, gracias al grupo, hemos conseguido muchos objetivos. Me voy muy feliz, contento haber hecho una carrera acá”, añadió.

Basanta es uno de los jugadores más importantes en la historia de los Rayados, con ellos ha logrado levantar tres títulos de Liga, cuatro Concachampions y una Copa MX, todo en una estancia que ha durado 12 años.

Cargando...