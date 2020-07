Míchel ‘olvidó’ a Jesús Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO.- Las cosas es Pumas siguen el rojo vivo y no es para menos, el entorno que rodea a los universitarios no es nada alentador, el proyecto se ha ido por la borda y al momento, no existe un buen augurio de lo que podría depararle el futuro al equipo capitalino.

De acuerdo con la columna de El Francotirador de Récord, la renuncia del entrenador Miguel González Míchel tuvo algunos detalles de extrema tensión. Si bien es cierto, el español se despidió del Rector de la UNAM y de Leopoldo Silva, destacó la noticia que no hizo lo propio con Jesús Ramírez Presidente Deportivo de Pumas.

De hecho, cuando el ibérico comunicó su decisión al grupo de jugadores, hubo un par de frases que dejaron atónitos a varios, como: “A mí no me van a imponer una alineación”, o, “ni voy a dirigir a un plantel que no está a gusto”, en un claro reclamo hacia ‘Chucho’ y hacia Juan Manuel Iturbe.

Después de eso, Míchel se despidió de puño con todos los elementos y después de grabar el video que circuló ayer por las redes sociales de Pumas, abandonó cantera, lugar en donde estuvo el último año.

Cargando...