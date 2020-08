Miguel Herrera explotó contra Richard Sánchez

QUERÉTARO.- Cuando Miguel Herrera se enoja, explota y eso lo vio de cerca Richard Sánchez, mediocampista titular de las Águilas que en lugar de ayudar a su equipo para que empatara lo más rápido posible, se hizo expulsar al 40′ luego de un duro pisotón.

PIERDE LA CABEZA EL JUGADOR DEL AMÉRICA😱😱 Por esta acción el árbitro expulsa a Richard Sánchez #FutEnImagen / #Guard1anes2020 @Club_Queretaro 🐔1-0🦅 @ClubAmerica Sigue la transmisión en VIVO👉 https://t.co/Gw0zrL7E1S pic.twitter.com/yFKfMcdEDv — Adrenalina (@adrenalina) August 17, 2020

El juez central, Diego Montaño, juzgó la entrada con tarjeta roja y cuando Sánchez estaba por salir del campo le dirigió una mirada al ‘Piojo’, quien se llevó el dedo índice a la sien y le dijo:” No piensas!”, demostrando así su clara molestia tras esa desconcentración.

CON ESTA SEÑA LO DICE TODO Visiblemente molesto Miguel Herrera con Richard Sánchez después de la expulsión. pic.twitter.com/WfB9w7qOas — Víctor Díaz (@v_ddiaz) August 17, 2020

De esta manera, América tuvo que remar contra corriente todo el segundo tiempo con un hombre de menos, factor que les pesó, pues Gallos Blancos trituró las esperanzas de los azulcremas al derrotarlos por 4-1.

Ya en conferencia de prensa, Herrera habló de la expulsión de Richard y aseguró que eso podría ocasionar que perdiera la titularidad, claro está, si el jugador que lo supla ante Monterrey cumple con creces

«Si el siguiente el que entre y juegue en esa posición lo hace bien, tendrá que comerse la banca (Richard). Mi ideología siempre ha sido así, la competencia interna, después las sanciones no corren por cuenta del técnico sino de la directiva, eso no lo sé, no hay un libro de reglas en el club, que todos lo sabemos y que todos acatamos a él», afirmó.

Cargando...