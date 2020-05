Miguel Herrera reveló detalles del fichaje fallido por Luuk de Jong

MÉXICO.- Una de las bombas que nunca terminaron por explotar en el futbol mexicano en tiempos recientes fue la de Luuk de Jong, delantero que primero fue pretendido por América y después por Monterrey.

Pasados los años, el técnico del cuadro de Coapa, Miguel Herrera, habló de aquel rechazo que el europeo le propinó a la institución mexicana y aunque confirmó que el gasto no iba a representar grandes números, el convencimiento del jugador nunca apareció.

“Su costo no era tan alto, pero el sueldo igual no era nada alto. Su sueldo era normal, dentro de lo que se gana y no estaba ni cerca de ser un sueldo que tienen las figuras y decíamos vamos a traerlo. No quería venir, porque no conocía. Quería seis meses más en Europa. Por eso no llegó, porque no quiso venir”, mencionó Herrara a ESPN.

Tras el fallido intento por hacerse de los servicios de de Jong, América encontró en el Villarreal de España a Roger Martínez, quien sí terminó fichando con las Águilas.

Tiempo después Rayados fue el equipo que tocó las puertas del delantero holandés, sin embargo la respuesta fue la misma y optó por fichar con el Sevilla, en donde no ha hecho valer la etiqueta de goleador que lo caracteriza, pues cuenta con seis goles en 31 partidos.

