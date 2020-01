Miguel Herrera tendría pactada su renovación con América

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Todo indica que la carrera de Miguel Herrera seguirá estando en Coapa. Desde el año pasado, muchos se cuestionaban que sucedería con el futuro del técnico del América para este 2020 y al parecer, ambas entidades seguirían entrelazadas de las manos.

De acuerdo con el diario Récord, la renovación de Herrera como entrenador del América a está acordada y que es cuestión de tiempo para que se oficialice tal noticia.

El medio citado detalló que las altas esferas azulcremas realizaron un análisis y mediante a eso, llegaron a la conclusión de darle el voto de confianza al hidalguense, quien muy posiblemente sea firmado por tres años más, eso sin la necesidad de ganar la liga del Clausura 2020, aunque obviamente, sigue siendo una exigencia.

Una de las razones principales que orillaron al dueño del Club América, Emilio Azcárraga Jean, a tomar esta decisión fue la cantidad de títulos que Miguel le ha dado a la institución, pues desde su llegada en 2012 y su retorno en 2017, el ´Piojo’ ha levantado dos ligas (Clausura 2013 y Apertura 2018), una Copa MX (2018), un Campeón de Campeones (2019), dejando pendiente la Concachampions, competición que tomará como revancha.

Durante las últimas semanas, el DT ha repetido en constantes ocasiones su intención por renovar contrato y de dejar una huella indeleble en el entorno del Club América.

«Vamos a esperar a que el equipo se complete, después de eso va a haber tiempo, ya nos lo dijo el dueño del equipo y el presidente que nos vamos a sentar a renovar. Tampoco es que me vuelva loco, hay tiempo, me quedan seis meses de contrato, no es que ya se me acabara el contrato.

«Estoy contento, a gusto y con la idea de dar los resultados para que este proyecto pueda seguir caminando, ya son seis torneos seguidos y esperemos que sean como el Tuca (Ferretti) que lleva 20. Los resultados mandan», fueron las palabras que Miguel lanzó hace algunos días.