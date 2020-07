Miguel Herrera usará cubrebocas… a la mala

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pumas-América de la Copa GNP por México disputado el pasado día martes dejó a un protagonista especial: Miguel Herrera.

El entrenador de las Águilas fue muy cuestionado por dos razones, la primera por no portar cubrebocas, y la segunda, por echar pleito con un integrante del Cuerpo Técnico de los universitarios.

En charla con Mariana Zacarías de Multimedios, Herrera habló de lo anterior y dio sus razones del porqué es innecesario usar cubrebocas en los estadios, una de ellas, basándose en el modelo de precauciones utilizado en Europa.

“Si estamos copiando un modelo de Europa, vean futbol, todos esos que joden vean futbol, el 90 por ciento de los técnicos no traen tapabocas y están ahí, están hablando, van a su banca y vienen. Porque sabemos que todos los que estamos en ese momento no tenemos el virus, no estamos contagiados porque venimos de hacernos pruebas”, comentó el técnico mexicano.

En todo caso, Herrera prometió que sí se pondrá tapabocas en los próximos encuentros, aunque no por defensa propia, sino para que todos sus críticos guarden silencio.

“Si hoy porque joden algunos, les molesta, pues lo usaré tampoco pasa nada, cuando tenga que hablar pues me lo bajaré y cuando no me lo volveré a subir como lo hacen todos”, destacó.

América vuelve a la acción el próximo sábado. Encarará la jornada 3 de su Grupo A ante Cruz Azul, en un partido que definirá al primer lugar de dicho sector.

