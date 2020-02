Miguel Layún consideró que a Rayados le ha faltado suerte

MONTERREY, México.- Los Rayados siguen en el fondo de la tabla y los aficionados y también especialistas no se explican como el actual campeón del balompié mexicano se encuentra hundido en esta podredumbre futbolística.

Para Miguel Layún, lateral del conjunto albiazul, podría existir un factor que durante todo el Clausura 2020 se les ha negado y que ha ocasionado que hasta ahora, los resultados no sean los esperados: habló de la falta de suerte.

«El equipo ha hecho mucho para conseguir triunfos, no veo algo que no sea un tema de tener un poco más de suerte, la suerte no lo es todo, pero ayuda en este tipo de momentos.

«El equipo hay veces que está en una racha en que la pelota pega en el poste y sale a favor y en el rival pega en el palo y entra y hay veces que viceversa, simplemente las cosas pasan de esa forma y nos resta trabajar, redoblar esfuerzos y mejorar en lo que se pueda, para minimizar ese riesgo de recibir gol y aumentar las probabilidades de anotar», declaró en conferencia de prensa.

El próximo viernes, Monterrey tendrá una nueva oportunidad de conseguir su primera victoria en Liga MX. Visitarán a los Diablos Rojos del Toluca y Layún se dio el tiempo para especificar la necesidad del triunfo.

«Es sacar los tres puntos sí o sí, estamos en un momento en el que necesitamos esos puntos y es aferrarnos a ellos a como dé lugar, el equipo ha sido un equipo que gusta en el terreno de juego, hemos generado muchísimo, cada vez nos generan menos opciones de gol, veo al equipo bien, pero si nos damos cuenta que no es suficiente, es a como dé lugar hacer un cerrojo, conseguir una ventaja que nos permita traernos los tres puntos de una visita difícil«, finalizó.

