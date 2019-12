Miguel Layún en plena celebración de campeonato rayado aseguró que fue ‘apuñalado’ por gente interna de la Selección Mexicana

Luego de coronarse por tercera ocasión en su carrera dentro del futbol mexicano el lateral rayado, Miguel Layún habló de ciertos tópicos y uno de ellos fue de la Selección Nacional, entorno que según él, lo traicionó, más no reveló los nombres.

«El tema de la selección me tiene sin cuidado, se ha hablado mucho, muchos rumores, sin fundamento, me ha lastimado, porque gente cercana y dentro de la selección ha hablado de mí, a mis espaldas, sin siquiera saber. Sin preguntarme a mí sí todo era real«, declaró el futbolista del Monterrey al término del partido ante América.

Layún insistió en que gente cercana a él, le clavó el puñal por la espalda y sin dar detalles sobre un posible regreso al Tricolor, el experimentado jugador se dijo estar concentrado en su actual equipo, los Rayados.

«Me dio la espalda gente cercana, si escuchan esto los que me apuñalaron por la espalda, ellos sabrán quiénes son; me tiene sin cuidado. Trabajo para Monterrey, a Selección le he dado todo, hay veces que se mancha por cosas extra cancha, lo triste es que las cosas se mal interpretaron por gente cercana«.

«La gente que mal informaron no tiene la culpa. La gente cercana ni siquiera fue capaz de mandar un mensaje, hay gente que cada vez que puede me da una puñalada”, terminó.