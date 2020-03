MLS suspende su temporada 2020 por los próximos 30 días

ESTADOS UNIDOS.- Al igual que en algunas ligas europeas, la MLS ha confirmado que su temporada 2020 será detenida por un periodo de tiempo correspondiente a 30 días.

La decisión fue tomada con la intención de mantener a salvo a todos los miembros que componen a los diferentes clubes de este organismo, así mismo también a los aficionados que pudieran darse cita a cualquiera de los estadios con el riesgo que significa contagiarse de esta pandemia.

“Nuestros clubes han tomado hoy la decisión de suspender temporalmente nuestra liga. Basándose en los consejos y orientación de Centro Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC) y otras autoridades públicas de salud”, se puede leer en el comunicado.

Recientemente, el Seattle Sounders había notificado que no iba a desarrollar sus próximos compromisos esto a causa del mismo mal que tanto aqueja a su ciudad, una de las que más casos ha presentado.

Following Governor Inslee’s news conference this morning, Sounders FC's match on March 21 versus FC Dallas at CenturyLink Field has been postponed.

STATEMENT ➡️ https://t.co/1Z2CF8xhUS pic.twitter.com/4eA0ksTUfk

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) March 11, 2020