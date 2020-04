MLS tendrá ‘su E-Liga’

ESTADOS UNIDOS.- La suspensión de actividades no le ha dejado otro remedio a diversas ligas del mundo que organizar torneos virtuales de futbol con la intención de recuperar algo del dinero perdido por cuestiones de derechos de televisión, patrocinios y boletaje.

Ahora es la MLS quien sumará una competición de FIFA 20 directamente desde el Play Station 4 llamado ‘eMLS Tournament Special’, el cual tendrá la participación de 16 jugadores de la Liga, quienes desde sus hogares tratarán de conseguir los mejores resultados.

«El eMLS Tournament Special representa el espíritu de MLS de entretener a los fanáticos y retribuir a nuestras comunidades”, dijo Camilo Durana, vicepresidente de propiedades y eventos de MLS.

Who ya got?

eMLS & @MLS stars team up to compete in #FIFA20

Five Weeks

16 Clubs

Sundays @ 7 PM ET on @FS1

April 13, 2020