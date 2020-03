Modelo se dijo sufrir asalto a manos de Luciano Acosta

GUADALAJARA, México.- Se avecinan más problemas para el Atlas, quien si no la está pasando bien en Liga, ahora tendrá que despertar con un lío extracancha del cual su jugador, Luciano Acosta, es el principal señalado.

Resulta ser que la modelo mexicana, Giovanna Valdatti, publicó un video en sus redes sociales en donde culpó al mediocampista del Atlas de organizar un asalto contra su persona, y llevarse así su bolso en donde se encontraba su celular, dispositivo que contenía fotografías que demostraban la pasada relación amorosa que ambos sostuvieron por algún tiempo.

«Me jala y me dice ‘pen… no digas nada o te meto un put…’, pero supe que fue él, porque, aparte de que no hizo nada por defenderme, me dijeron (los asaltantes) que me estaba co… a un jugador del Atlas”, reveló la víctima en el clip.

Giovanna Valdatti acusa al jugador del @atlasfc, Luciano Acosta de mandar a unas personas a robarle su celular donde tenía fotos de ambos #laperradita pic.twitter.com/iTapsuyKwr — Bunburyfan (@Bunburyfan8) February 28, 2020

Valdatti argumentó que nada iba a hacer para que dejara impune el daño ocasionado, tan es así que ya interpuso una demanda formal a Luciano Acosta, quien no se ha manifestado al respecto.

“Me quitaron la bolsa donde llevaba mi celular y mi dinero. Mejor les hubieran dicho que me mataran porque no me van a callar, yo no tengo miedo, yo sí doy la cara”, mencionó.

En cuanto al jugador Rojinegro, cabe señalar que se encuentra entrenando al parejo del equipo para borrar esa mala racha y salir del bache frente a Chivas en el Clásico Tapatío del próximo sábado.

