Mónaco se mete a la puja por Guido Rodríguez

El tema de Guido Rodríguez se ha convertido en una auténtica novela. A un día de arrancar el Clausura 2020, el futuro del mediocampista argentino está en el aire, pero eso sí, inclinándose más hacia Europa.

Pues, no conforme con el serio interés del Real Betis en adquirir los servicios del casaca 5, ahora se ha sumado una novia más, es francesa y lleva por nombre: Mónaco.

La noticia fue entregada por el periodista de Superdeportivo am, César Luis Merlo, quien destacó que la oferta del club del Principado ya llegó a las oficinas del Club América, más sin el conocimiento de si supera o no la hecha por la escuadra bética, la cual, según trasciende, corresponde a 7.5 millones de dólares, cifra que no conciben en Coapa, pues consideran que el valor de su futbolista supera y por mucho a esa cantidad.

Cabe señalar que el reloj ya gira en contra de las propias Águilas, quienes corren el riesgo de que Rodríguez se marche gratis si es que el futbolista entra a los últimos seis meses de su contrato, es por eso que los planes de renovar al argentino están marchando lo más rápido posible, para que de esa manera su baluarte en la contención sea revalorado económicamente y vendido a un costo mayor que a su vez cumpla con las necesidades de su actual equipo.