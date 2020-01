Monarcas arremetió contra el VAR en el segundo gol de Rayados

La polémica no se escapó del Rayados-Morelia. Durante los 90 minutos de juego, fueron varias las intervenciones del controvertido VAR y algunas de ellas cambiaron rotundamente el rumbo del partido algunas bien marcadas, algunas otras no tanto.

En específico, durante el segundo penal marcado al Monterrey, el cual significó el gol del empate, las cuentas oficiales de la Monarquía tomaron con sarcasmo la decisión arbitral y escribieron, textualmente: ‘Gol del VA…Digo del Monterrey’, en una clara alusión a la asistencia de la tecnología, que tuvo que ayudarle al juez central a marcar una mano dentro del área de Cándido Ramírez.

#J2CL20 | 👑



⌚65' Gol del VA…. Digo del Monterrey.



🤠 2-2 👑 — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) January 19, 2020

A pesar de haberles anulado un gol, Morelia fue valiente y consiguió un 2-2 final que a la postre les entregó su primer punto del Clausura 2020.

En rueda de prensa, su técnico, Pablo Guede, no hizo polémica, no se metió con el árbitro y solo se dedicó a analizar el partido, no sin antes hacer una pequeña crítica de lo acontecido.

“Respeto muchísimo a los árbitros y su trabajo, entiendo que se pueden equivocar, pero hay una cosa que no entiendo. No sé si el de Cándido (Ramírez) es penal, pero el tema es que la semana pasada contra Toluca fue algo igual y no nos pitaron igual. No quiero que suene a excusa porque la semana pasada el Toluca hizo un gran trabajo defensivo y hoy Monterrey tiene unas individualidades espectaculares y un gran entrenador, pero me queda ese mal sabor de boca que cuando es a nosotros no pitan la jugada. Yo respeto muchísimo a los árbitros«, declaró.