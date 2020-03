Muere Peter Whittingham, ídolo del Cardiff City

GALES.- Peter Whittingham, exfutbolista que durante toda su carrera jugó en el futbol inglés, falleció este jueves a la edad de los 35 años luego de consumar una semana en estado grave, esto producto de una caída en un pub de Barry, localidad cercana a la ciudad de Cardiff.

It is with an immeasurable amount of sorrow that we must inform supporters that Peter Whittingham has passed away at the age of 35.

Club Statement: https://t.co/SGYOx4L2x2 pic.twitter.com/cvkfhRkP1N

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) March 19, 2020