Muere Shad Gaspard, exluchador de WWE

ESTADOS UNIDOS.- Se confirma el fallecimiento de Shad Gaspard, exluchador de 39 años de edad famoso por su trabajo en Cryme Tyme dentro de WWE.

Fue el pasado domingo cuando Gaspard, su hijo y otros nadadores que se encontraban en Venice Beach tuvieron que ser auxiliados por el cuerpo de rescate luego de que grandes olas azotaran el mar. Shad ordenó a los socorristas que primero salvaguardaran la vida de su hijo, quien salió sano y salvo, pero cuando intentaron hacer lo mismo con el luchador una fuerte ola ya lo había arrastrado.

Este miércoles en la madrugada se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida a más de una milla de donde Gaspard había desaparecido. Posteriormente WWE confirmó que, como se esperaba, se trataba de su antiguo trabajador.

WWE is saddened to learn that former WWE Superstar Shad Gaspard has passed away at the age of 39. https://t.co/ngyuRpkjps

— WWE (@WWE) May 20, 2020