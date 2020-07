Mueven partido entre Monterrey y Toluca

MONTERREY.- Debido a la amenaza del huracán Hanna sobre el noreste de México, la Liga MX ha decidido suspender el partido entre Rayados y Toluca que estaba programado a disputarse mañana domingo en territorio regiomontano.

Para salvaguardar la integridad de todos los presentes, las autoridades y los clubes en cuestión han decidido mover el compromiso al próximo martes 28 de julio en el horario de las 19:00 horas, manteniendo el Estadio BBVA como escenario.

El fenómeno natural ya ha comenzado a causar estragos en Texas, Estados Unidos y se espera que confirme pasen las horas se intensifiquen las lluvias y los ventarrones en territorio mexicano, puntualmente en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

STORM SURGE on road to Mustang Island, Texas as eye wall is approaching the barrier islands East of Corpus from Hurricane Hanna. Tracking this dangerous storm on @RadarOmega_WX app #Hanna pic.twitter.com/scpYtiONwI

— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) July 25, 2020