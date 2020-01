Mujer causó desorden en el Akron; ‘aventó la piedra y escondió la mano’

A través de redes sociales se pudo ver un video que ha llenado de coraje a muchos usuarios, quienes pudieron apreciar, como un par de jóvenes mujeres comenzaron a hostigar a un cierto grupo de aficionados que se encontraba algunas filas por debajo de donde ellas se ubicaban.

La chica que se ha llevado la mayoría de los insultos fue identificada como Aranza Sánchez, ella fue responsable de lanzar un vaso de cerveza con la intención de agredir a otras personas, quienes disfrutaban del partido entre Chivas y Dorados, después, la agresora que vestía chamarra roja, procedió a esconderse por detrás de las butacas para no ser descubierta.

Hola, @Chivas. Es tu turno de hacer algo al respecto. pic.twitter.com/TSky96KNZ3 — San Cadilla (@SanCadilla) January 22, 2020

La cómplice fue quien grabó el momento, su nombre, según la red social Instagram es Andrea Buenrostro, quien se presume, es exnovia del futbolista del Guadalajara, Eduardo ‘Chofis’ López.

El video -Me reporta mi Judas Chiva- fue grabado por la ex novia de “La Chofis”, la señorita Andrea Buenrostro a quien

-obvio- no se le le ve el buen rostro, pues estaba detrás del iPhone https://t.co/K4YRZZckPX — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) January 22, 2020

Segundos antes de dar por finalizada la grabación, Sánchez admitió su culpabilidad, pero eso fue ignorado por los afectados, quienes reclamaron el altercado a otro sector de la afición que se mostró desconcertado por lo acontecido.

Pasadas las horas, Buenrostro escribió en su cuenta de Twitter: “Relájense un chin**, van al estadio, no a misa, a mí ya me ha tocado que me avienten vasos y no me enojo. El que se agüita pierde”, cosa que indignó aún más a los internautas.