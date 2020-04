Murió Tarvaris Jackson, exQB de la NFL

ESTADOS UNIDOS.- La NFL se viste de negro con el fallecimiento de Tarvaris Jackson, QB retirado que perdió la vida la noche del domingo a los 36 años de edad víctima de un accidente automovilístico.

Jackson manejaba su coche en Alabama pero luego de un impacto sufrido contra un árbol, vino la volcadura. El nacido en Montgomery fue trasladado de emergencia al hospital, en donde fue declarado muerto.

De acuerdo con múltiples informes, el exmariscal de campo se estaba preparando para su segunda temporada como entrenador asistente de quarterbacks del equipo Tennessee State.

Dentro de la NFL, Tarvaris jugó del 2006 al 2015 y perteneció a los Minnesota Vikings, Buffalo Bills y los Seattle Seahawks, saliendo Campeón del Super Bowl en el 2014 con éste último equipo en donde fue sustituto de Rusell Wilson.

TJack… you will be missed. Praying for your family…Love you man. 💔

— Russell Wilson (@DangeRussWilson) April 13, 2020