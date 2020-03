‘Nahuel Guzmán es un personaje’: Nico Sánchez

MONTERREY.- Nicolás Sánchez es uno de los jugadores más queridos de Rayados. Con sus goles y liderazgo se ha echado al bolsillo a la fanaticada albiazul, además, su carisma es un punto a favor que lo hace sobresalir tanto dentro como fuera de la cancha.

En una entrevista para Sports Center, ‘Nico’ habló de varias cosas, aprovechando el parón obligado para la prevención de la epidemia del COVID-19. Uno de los tópicos discutidos fue su relación con los jugadores argentinos que militan en Tigres y, luego de la espontánea aparición de su hijo, Sánchez aprovechó para corregir al pequeño, quien intervino señalando que su padre conocía a Nahuel Guzmán.

“Lo conozco, pero no es mi amigo. No me peleé nunca con él, al contrario, se creó una rivalidad, no entre él y yo sino entre los clubes y el ‘Patón’ hace un personaje. Él hace un personaje y acá (Nuevo León) el que no lo ama, lo odia», dijo el zaguero.

🔥¡G O L A Z O!🔥#LigaCampeonesxFOX ¡Qué clase de remate de Nico Sánchez y Nahuel Guzmán se quedó parado! pic.twitter.com/UlT7vxTIuG — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 24, 2019

Al final de la charla, el niño presumió un regalo que su papá le regaló hace un par de meses. Se trató del jersey del Liverpool que usó Mohamed Salah en aquel partido del Mundial de Clubes en donde los Reds tuvieron que definir su pase a la final del certamen en tiempo de compensación, luego de sufrir arduamente a lo largo de los 90 minutos.

¡Momento de lujo en #SportsCenter! Mientras hablábamos con Nico Sánchez sobre el Mundial de Clubes pasado, su hijo nos mostró una camiseta de colección… pic.twitter.com/ehjiKnlgQv — SportsCenter (@SC_ESPN) March 19, 2020

‘Nico’ se encuentra ubicado en el Top-20 de los goleadores históricos de Rayados y en cuanto al futbol regio en general, asecha seriamente el récord de anotaciones para un defensa, el cual actualmente ostenta Juninho con 39, pues el argentino ya cosecha 35.

Cargando...