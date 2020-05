Nahuel Guzmán ‘olvidó’ Final Regia Internacional

MONTERREY.- Hoy la Ciudad de las Montañas vio en la fanaticada de Rayados caras muy sonrientes pues se festeja el primer aniversario de la Final Regia Internacional. Por su parte, Nahuel Guzmán, portero de Tigres, consideró que la fecha no es la misma para todos y para él en lo particular hoy es, sencillamente, el Día del Trabajo.

“La única noción que tenía de la fecha de hoy, es que es el día del trabajador, les deseo un muy feliz día. Valoro el esfuerzo que han hecho un montón de personas por conseguir los derechos de los que hoy tenemos la posibilidad. Les mando un abrazo a todos aquellos que, a pesar de la contención tienen que salir a trabajar, poner el cuerpo, como médicos, gente vinculada a la salud y ustedes”, declaró en rueda de prensa virtual.

Tal fue la efervescencia rayada que esta mañana se pudieron apreciar mantas alusivas a aquella final en las calles de Monterrey, también en el Estadio Universitario; Guzmán se dijo no estar enterado, pero sí reprobó esas acciones, pues subrayó que las condiciones actuales no se prestan para salir a las calles.

Se las recuerdan… pic.twitter.com/ziyjHr3dLI — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) May 1, 2020

“No tenía presente la fecha. En caso de que así sea, me parece desafortunada la salida de la gente a la calle, no teniendo en cuenta la situación que se está viviendo, tan delicada, donde corre riesgo la salud. Desconozco qué pasó y en qué contexto, no merece opinión”, dijo.

Ya al final, ‘El Patón’ subrayó las ganas que tiene de volver a los entrenamientos presenciales y por supuesto, de que la Liga MX se reanude.

“Que vuelva ya. No tenemos ni idea, no he hablado con nadie de la dirigencia Tenía un rumor, que la intención era que se reanude a mitad de mayo los entrenamientos, pero no hay nada. Lo único que espero que vuelva lo antes posible. No aguanto más los entrenamientos vía conferencia. El regreso no va a ser el mismo, imaginamos los primeros partidos sin gente o con limitaciones, no será lo mismo, pero de alguna manera tiene que regresar. Las prioridades siguen siendo otras, el cuidado de la salud. Ojalá se tome la mejor decisión, pero la prioridad sigue siendo la gente. Sobre todo, la más vulnerable. Después veremos cómo y cuando regresamos a nuestro trabajo”, finalizó.

