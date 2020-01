Nahuel Guzmán reiteró su apoyo a la Comunidad LGBT+

Nahuel Guzmán dejó en claro que es una persona de mente abierta, primero con acciones y luego con palabras, esto último en la más reciente rueda de prensa de Tigres, en donde señaló que sería bueno que esas actidudes de respeto sean tomadas por todo el gremio del futbol.

“Este tipo de mensajes se dan con actitudes y lo del otro día de pintarme es un hecho concreto, después lo que pueda opinar estaría bueno que todos apoyaran, estamos en el 2020 un momento generacional donde cultural y social hay que darse la posibilidad”, declaró en la sala de prensa del Estadio Universitario.

‘El Patón’ mencionó la dificultad de tratar estos temas de manera púbica, pero a su vez, consideró que esa es la única manera de llevar la inclusión a los mayores estándares de respeto posibles.

“Soy parte de esta generación que está en medio de nuevas cosas, a veces es difícil de construir y volver a empezar, pero a veces intentar acompañar o hacer entender parece prehistórico, creo que la única manera es peleándola, poniendo el tema en debate, formando desde más chicos, porque me da la sensación que lo que debería ser un deporte muchas veces excluye y no está bueno, avancemos y discutamos y pongámosle el pecho, el tema en debate”, confesó.

Nahuel Guzmán recibió una bandera de parte de una reportera de LGBT News Monterrey.



El Patón salió en la jornada 1 con el pelo pintado de esos colores para manifestar su apoyo a la comunidad. pic.twitter.com/AXagbF2V2W — Luis Rodriguez (@Luis17Rdz) January 23, 2020

En cuanto a temas futbolísticos, Guzmán reiteró que en Tigres no hay soberbia ni relajación, sino todo lo contrario, pues están empeñados en mejorar mucho para recomponer el camino en este Clausura 2020.

“Estamos en una institución que no te permite el relajo, si cómodos en ciudad o equipo, pero esa jerarquía mencionada nos exige el protagonismo siempre, cada uno de nosotros y no hablo por otra persona sentarme a esperar que pasa o disfrutar de lo conseguido no me conforma, quiero ganar siempre y creo que cada uno entiendo que el que se sienta, el conformismo no alcanza porque el futbol es así, esta las estrellas relindo, nos exige seguir compitiendo”, terminó.