New York City adquirió a Nicolás Acevedo

NUEVA YORK, Estados Unidos.- De poder fichar con las Águilas de Miguel Herrera, la joya charrúa, Nicolás Acevedo, optó por continuar su carrera en el futbol de la MLS y vestirse de celeste al fichar con el New York City.

‘El Cacha’ tuvo en la palestra la opción de venir al América cuando éste equipo se encontraba en la búsqueda del sustituto de Guido Rodríguez, quien se terminó yendo al Real Betis de España.

América quiso aprovechar que Acevedo es manejado por la misma empresa de representación que Sebastián Cáceres, defensor central uruguayo que sí se vistió de Águila para este Clausura 2020. No obstante, las negociaciones se detuvieron y el medio de contención recibió la propuesta de la MLS, misma que no rechazó.

Por parte del Uruguay de Montevideo, anterior club de Acevedo, contarán con el 10 por ciento de su carta, mientras que el otro 90 será del New York, esto en una eventual venta al futbol de Europa.

"Being an #NYCFC player is a great pride for me, my family and my friends. The truth is that going to a Club so big makes me excited and it’s an important step in my professional career. When I heard about this opportunity, I didn’t doubt it."

