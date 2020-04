Nicolás Sánchez ‘se pone’ la camiseta del Ascenso MX

MONTERREY.- Conocedor del problema que han estado viviendo jugadores, directivos y aficionados del Ascenso MX durante los últimos días, Nicolás Sánchez, jugador de La Pandilla, no dudó en ponerse en los zapatos de todos ellos y defenderlos ante lo que parece ser una decisión ya tomada.

“Yo estuve en el ascenso. Soy un jugador del ascenso, y el desafío más grande que tiene un futbolista es el de ascender a Primera División. No sé cómo se va a terminar definiendo, porque acá todo puede cambiar. Ojalá que finalmente esto no suceda”, declaró para AS México.

Otro de los temas de máxima convocatoria ha sido el del COVID-19 y Sánchez, al igual que todos sus colegas se mantienen varados y encerrados en sus hogares, haciendo lo que la directiva les pide, sin incumplir sus políticas de alimentación y demás. El argentino reveló cómo se la está pasando.

“Estoy llevando muy bien la cuarentena, aprovecho para estar en familia, y con mis hijos, a jugar con ellos”, dijo.

El club nos dio muchísimas herramientas para que entremos en nuestros domicilios. Tengo la suerte de estar en una institución donde no nos falta nada. Nos dieron hasta bicicletas y caminadoras para que tengamos en casa. Lo más importante es tratar de mantener la condición física y que no nos pase factura a la hora de la vuelta. Es fundamental evitar las lesiones”, terminó.

