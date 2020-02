‘No le irá bien en la cancha’: Gattuso condena al ‘Chucky’ Lozano

NAPOLES, Italia.- Cada conferencia de prensa ofrecida por Genaro Gattuso significa hablar de Hirving Lozano, jugador del Napoli que sigue sin tener la confianza del estratega italiano que de nueva cuenta explicó sus motivos para no meterlo a la cancha.

El exfutbolista, señaló que alinear a Lozano significaría correr riesgos en el aparato defensivo de su equipo, quien dicho sea de paso, no atraviesa por un buen momento en la Serie A.

«He hablado con Lozano. ¿Puede jugar afuera, pero puede garantizarme una fase defensiva? ¿O pongo a él o al equipo en dificultades? No puedo ponerlo en la cancha sabiendo que no le irá bien. Sé que a nivel de club no me estoy portando bien, pero busco futbolistas útiles”, declaró Gattuso.

El estratega reconoció que no le gusta ver a Lozano en las gradas y menos porque su fichaje representó una elevada inversión al Napoli, sin embargo, finalizó aferrándose a la esperanza de que el jugar pronto encuentre la manera de adaptarse al estilo de juego que se pretende.

«Me duele ver a Lozano en la cancha por lo que costó ficharlo o verlo sentarse en la tribuna por su valor. Hay que trabajar y encontrarse listos. Ojalá que estos jugadores entiendan lo que quiero», terminó.

Napoli jugará mañana ante el Torino dentro de la jornada 26 de la Primera División Italiana.

