No le preocupa salida de Damm a Ferretti

Por: Felipe Galindo.

MONTERREY, Nuevo León.- Ante la inminente salida de Jürgen Damm del conjunto felino, Ricardo Ferretti aceptó que no le preocupa en lo absoluto, ya que una institución como Tigres desea jugadores comprometidos.

«No me preocupa nada, la institución necesita jugadores comprometidos que quieran estar aquí, entonces, no me preocupa ¿Porqué me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar en la institución?”, aclaró “Tuca”.

También extendió lo que ayer el presidente Miguel Ángel Garza, declaró que la “puerta para salir es muy grande” y así lo reiteró Ricardo.

“Declaración de nuestro presidente ayer es clara ‘la puerta para los grandes equipos es muy chiquita para entrar pero es muy grande para salir’ y hay formas de entrar y formas para salir», finalizó.

