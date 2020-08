‘No todo lo puede comprar el dinero’: Andrés Lillini

CIUDAD DE MÉXICO.- El empate conseguido anoche frente a Monterrey ha hecho que Pumas se mantenga invicto en el presente Guard1anes 2020 y no solo eso, sino que también marcha en los primeros sitios de la tabla general.

En conferencia de prensa, el técnico de los universitarios, Andrés Lillini, habló del trabajo hecho por su equipo, mismo que fue a la par de las individualidades del poderoso Rayados.

“Es real la diferencia de nóminas, pero el espíritu combativo de ir al frente y el talento quizás, no todo lo puede comprar el dinero, ellos tienen grandes jugadores, pero Pumas tiene jugadores del mismo talento, sino hoy hubiéramos sido superados en goles ampliamente, no me fijo en la nómina porque yo creo que si no el futbol sería muy fácil entre ricos y pobres, más en un torneo como el mexicano. Hoy nosotros competimos al máximo nivel, nosotros usamos a nueve jóvenes de Fuerzas Básicas y no perdemos qué es lo principal, podemos competir en todos lados, no me fijo en lo que dicen de la nómina”, consideró el argentino.

Siempre hay margen para mejorar, lo importante es trabajar para lograrlo. A seguir sumando puntos el sábado frente a Mazatlán. ¡Buenas noches, Auriazules!

Lillini no festejó la igualada, pero sí aplaudió que se haya conseguido frente a uno de los animadores del torneo.

“No festejo los empates, pero por supuesto que enfrentamos a un rival poderoso con cambios importantes que te hacen siempre ir leyendo el partido de diferente manera, en lo estadístico el empate nos sirvió para sumar y no dejar de estar en los primeros lugares”, mencionó el técnico.

Pumas llegó a 8 puntos y en su próximo encuentro visitarán El Kraken del Mazatlán FC.

