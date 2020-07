Norali Armenta dio positivo a COVID-19

MONTERREY.- Continúan las malas noticias en el entorno de la exjugadora de la Liga MXX Femenil, Norali Armenta.

Este martes, la joven de 24 años comunicó vía redes sociales que es portadora de COVID-19, enfermedad que se le suma al ya de por sí duro impacto automovilístico que sufrió en la ciudad de Apodaca, Nuevo León, el pasado 5 de junio, mientras conducía una motocicleta.

“¿Cómo están? Pues yo estoy bien mala, con la novedad, a pesar de todo lo que me está pasando en la pierna, di positiva a COVID-19, me sentí mal hace seis días atrás, hace cuatro días perdí el sentido del olfato y de sabor. Ya no sé qué… estoy en la Clínica 21 y me quieren trasladar a la Clínica 66… los quiero mucho”, dijo Armenta con la voz entrecortada por el sentimiento.

Cabe señalar que la exfutbolista ya se mantenía internada en el hospital, esto luego del percance que sufrió cuando una persona que conducía un automóvil en estado de ebriedad la impactó en plena carretera, a pocos metros de su domicilio.

Ese choque hizo que Amenta padeciera una fractura en la tibia y peroné de la pierna derecha, además de una herida mayor a 40 centímetros que resultó infectada; por si esto fuera poco, la nacida en Guasave registró otras lesiones en sus brazos y piernas.

¡FUERZA, NORALÍ! 🙏🏽

A través de este vídeo en sus redes sociales, Noralí Armenta informó sobre su estado de salud luego del accidente en motocicleta que sufrió. Fractura de muñeca, tibia y peroné, además de otras lesiones 1/2#LigaBBVAMXFemenil | #UnidosDesdeCasa pic.twitter.com/oPzmdUJeHw — Tiempo Extra MX (en 🏠) (@Tiempo_ExtraMex) June 12, 2020

