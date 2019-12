‘Nos dejaron vivos’: Guillermo Ochoa sentenció el pecado Rayado

Palabras de verdugo. Durante el Día de Medios organizado por la Liga MX previo a la Gran Final entre América y Rayados, Guillermo Ocho concedió una entrevista a la cadena TUDN y señaló cual fue el pecado del equipo rival cometido en el partido de ida disputado en la Sultana del Norte el pasado jueves 26 de diciembre.

“Con un jugador más en la segunda parte el Monterrey tampoco nos hizo mucho daño ni nos llegó demasiado y creo que nos dejaron vivos y eso es lo mejor que nos pudo pasar y lo más peligroso para ellos”, señaló el meta de las Águilas.

Por otro lado, ‘Paco Memo’ habló de la actuación del arbitraje de aquel primer partido y en específico del segundo gol de Rayados, el cual, para él, debió de haber sido anulado por un contacto ilegal en contra de su persona.

“La decisión ya no se puede cambiar, en el momento lo que debería hacerse es que por lo menos el árbitro central tomara la decisión de ir (al VAR) y revisarlo y que después diga si sí o si no. En la acción, por supuesto cuando yo salgo siento un contacto. Lo veo frente a mí, me toca abajo ¿viste la parte de la cadera para abajo? Y el jugador ni siquiera busca el balón. Él me toca y después es criterio de los árbitros, o del árbitro tendría que ser, del central, no de los que están allá arriba, pero ya está”, desglosó.

Mañana América será local en el imponente Estadio Azteca. Monterrey tiene una ventaja ligera de 2-1, pero ventaja a final de cuentas, la cual obliga a los capitalinos a ganar por dos goles si quieren coronarse en 90 minutos.