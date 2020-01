‘Nos falló la definición’: Roberto Medina

El rostro de Roberto Medina lo dijo todo y sus palabras, lo ratificaron. En conferencia de prensa, el técnico de Tigres Femenil se dijo molesto por el resultado y además, achacó dicho empate que no tenían presupuestado a la falta de gol, situación que se ha vuelto algo preocupante en el cuadro felino.

“Molesto. El equipo tuvo ansiedad de no poder definir, no tuvimos la amplitud ni la profundidad, obviamente las fallas no permitieron llevarnos el resultado, en cuanto a determinación, ganas y deseo, nos comportamos a la altura, pero la definición fue la que nos falló”, declaró.

A la cancha, Tigres saltó con una inédita línea de tres que sorprendió a propios y extraños. En la charla con el DTa, Medina reveló la razón de su decisión, plan que a la postre, no resultó al final.

“La idea era provocar los manos a manos en ofensiva, iba a ser un equipo que nos venía a esperar e iba a contraatacar. Tuvimos la mayoría de posesión de la pelota, más opciones de gol y pretendíamos tener una buena amplitud para que el rival se abriera”, dijo.

Tigres Femenil visitará a La Franja del Puebla en la jornada 3 del Clausura 2020 de la Liga MX Femenil. Con apenas dos partidos jugados, ya tienen cosechados 4 puntos.