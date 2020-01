‘Nos falta mucho para llegar al nivel que tuvimos el año pasado’: Pablo Guede

El empatar en una cancha como la de Rayados y teniendo en cuenta que el rival en turno es el actual campeón del futbol mexicano debería dejar un buen sabor de boca, sin embargo, Pablo Guede se mentalizó en lo que hizo y en lo que le faltó a hacer a su equipo, situaciones que consideró, no están a la altura de lo que se le vio a Monarcas en el pasado Apertura 2019, en donde se metieron a las semifinales.

«Creo que nos falta mucho para llegar al nivel que tuvimos el semestre pasado. Con el transcurso vamos a ir mejorando un montón de cosas, pero estoy muy contento con el funcionamiento del equipo. No es fácil jugar con línea de cuatro el semestre pasado y ahora a pasar a línea de tres. No es fácil estar en esta cancha y tratar de sacarle la pelota al Monterrey. Por eso son los motivos por los que estoy contento con el funcionamiento del equipo«, admitió en rueda de prensa.

Durante el partido, se pudo ver a un Guede furioso con el cuerpo arbitral, quien le anuló un gol y le marcó dos penales. Con el calor de las revoluciones extinto, el estratega argentino no tomó nada personal, pero si dejó en claro se han repetido decisiones arbitrales que les han costado puntos en los encuentros de jornada 1 y ahora en la 2.

«Respeto muchísimo a los árbitros y su trabajo, entiendo que se pueden equivocar, pero hay una cosa que no entiendo. No sé si el de Cándido (Ramírez) es penal, pero el tema es que la semana pasada contra Toluca fue algo igual y no nos pitaron igual.

Entonces yo creo que en dos partidos, bajo mi punto de vista, se cometieron algunos errores graves de concepto y eso nos perjudicó un poco en los dos resultados. No quiero que suene a excusa porque la semana pasada el Toluca hizo un gran trabajo defensivo y hoy Monterrey tiene unas individualidades espectaculares y un gran entrenador, pero me queda ese mal sabor de boca que cuando es a nosotros no pitan la jugada. Yo respeto muchísimo a los árbitros«, terminó.

La próxima semana, la Monarquía regresará al Estadio Morelos y se enfrentará a los Bravos de Juárez en acciones de la jornada 3.